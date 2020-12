Teama de contact

Fălticeneanul George Mîndruță, viitor senator USR-PLUS, susține că nu se știe deocamdată cu nici unul dintre parlamentarii de Suceava, nici măcar cu colegul său de oraș, Ioan Stan: „Nu cunosc nici un viitor coleg în mod direct. Am interacționat la o dezbatere cu un coleg de la AUR, cu Mircea Dăneasa. Am participat la o dezbatere și cam atît. În rest, cu colegii de la PNL nu am avut contact pînă acuma, nu ne-am intersectat. Dînșii, la dezbaterile care au fost organizate în județul Suceava nu au binevoit să apară sau să trimită pe cineva. Așa că nu am o relație directă cu cineva. Nici cu senatorul PSD Ioan Stan, care-i fălticenean, nu m-am intersectat vreodată. Dînsul are un stil de a funcționa un pic mai altfel”.

Domnul Mîndruță își dorește un contact cu colegii parlamentari, dar oare aceștia își doresc? Asta, pentru că în cazul fălticeneanului, fost angajat al Serviciului de Protecție și Pază, parlamentarii se tem că ar putea fi vorba de full contact.

Serviciul de Proiecție și Poză