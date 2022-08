Țări diferite, preocupări și îngrijorări identice

„Am avut o mobilitate Erasmus în Bulgaria. Acolo ne-am întîlnit cu colegii noștri de la Facultatea de Științe ale Educației din Veliko Tarnovo. Foarte frumos orașul, foarte interesant, iar colegii de-acolo sînt interesați de colaborarea cu noi. Sînt oameni deschiși și au cam aceleași preocupări și îngrijorări ca și noi. Am discutat despre ce lucruri am putea cerceta împreună, despre ce proiecte europene am putea realiza ca parteneri. Pot fi proiecte Erasmus sau de alt tip și un parteneriat este foarte bun. Mai ales dacă avem o temă comună de cercetare sau de formare e perfect. Universitatea din Veliko Tarnovo arată foarte bine. Cred că e mai mică decît Universitatea <Ștefan cel Mare> ca număr de studenți, dar mi s-a părut dezvoltată și deschisă către colaborări internaționale. Funcționează într-o clădire din 1963, anul înființării instituției academice din Suceava. Facultatea de Științe ale Educației este destul de dezvoltată și mi-a plăcut să fiu acolo. Am vizitat toate clădirile de la universitate. Am fost și la biserici în Veliko Tarnovo. Sînt foarte bine conservate. În oraș e și o cetate foarte mare și foarte bine amplasată. Cetatea este pusă în valoare și găzduiește tot felul de activități. Am văzut diverse tipuri de spectacole în cetate, așa ca și la noi. În Cetatea de Scaun avem diferite festivaluri: de artă medievală, de rock… Mi se par lucruri care dau sens comunității noastre, un sens de a te putea dezvolta în comunitatea ta și un sentiment de apartenență. Ai ceva specific față de alte comunități. Sînt evenimente în Suceava, o comunitate dinamică”. Șefa Departamentului de Științe ale Educației de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, conferențiar universitar doctor Otilia Clipa.