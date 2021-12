Sucevenii să mă judece

„Nu-mi dau nici o notă. Eu atîta zic. Un viceprimar are atribuții limitate și cîteodată nici la acelea nu are ultimul cuvînd de spus. Însă, vă asigur că atunci cînd plec de acasă, plec cu buna intenție de a realiza ceva. Sînt o persoană bătăioasă, care dorește să schimbe în bine lucrurile și vă asigur că de la zi la zi, de la lună la lună, ca să nu zic de la an la an, învățînd anumite lucruri, le punem în practică. Nota o vor pune sucevenii, atunci cînd va fi nevoie. Eu spun clar: cele atribuții pe care le-am avut și la care am avut ultimul cuvînt de spus le-am dus cu brio și încerc să fac la fel și pe viitor. Unde nu mai negociez, mai intru cu ideile mele și ies cu ideile colegilor sau ale domnului primar. Asta este. Pînă la urmă e democrație și minoritatea se supune majorității”. Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi.