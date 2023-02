Sucevean impresionat de Cipru

”Lumea nu prea bagă în seamă ruta Suceava-Larnaca. Eu, împreună cu soția și fetița, am dat 580 de lei pentru biletele dus-întors achiziționate cu o lună înainte. Marți, la ora 06.15 am decolat, iar zborul pînă în Larnaca durează două ore și 10 minute. La ora 06.15 eram în Suceava la minus 16 grade, iar la ora 09.00 serveam o cafea pe malul Mării Mediterane, la vreo șapte kilometri de aeroport. Apoi, pentru patru nopți de cazare în Larnaca și cu mic dejun inclus, la un hotel decent, am dat 220 de euro pentru trei persoane. Era un hotel de trei stele pe malul Mării Mediterane. Este extrasezon, dar temperatura a fost constantă ziua, de 15-16 grade. Cipru este o țară liniștită, cu oameni calmi. Acolo salariile sînt cam ca la noi. Am stat de vorbă cu o doamnă din Tîrgoviște care se ocupa cu securitatea portului din Larnaca. Doamna se trezește la ora 04.00, încheie serviciul la ora 20.00 și cîștigă 1.500 de euro. Mi-a zis că este de 12 ani în Cipru și că pînă acum șase luni viața era excepțional de bună, în sensul că prețurile la alimente erau la jumătate. Dacă un litru de ulei costa aproape un euro, acum este doi-trei euro. S-a scumpit viața la ei foarte tare. Eu cît am stat în Cipru am fost în vizită și la Nicosia, și la Limassol. Și am avut ce vedea. Cu patru euro de persoană poți să mergi pe autostradă foarte frumos cu autobuzul. În 50 de minute ești în capitală. Legat de mîncare, un platou consistent care conținea creveți, file de pește și tot felul de scoici și de alte bîzdîgănii, plus cartofi prăjiți, pentru trei persoane, costa 24 de euro. Mie îmi place să experimentez și am mîncat o musaca cipriotă cu brînză de capră, care nu avea nici iz, nici miros de brînză de capră, cu tot felul de legume și amestecată cu o tocătură de carne de porc. Musacaua era prezentată într-o farfurie de lut, era foarte consistentă și foarte mare ca greutate și costa 10 euro. M-am bucurat că locuitorii din Cipru, spunîndu-le de unde sîntem, ne considerau apropiați de ei. Probabil contează faptul că sîntem ortodocși, poate contează faptul că românii noștri care muncesc acolo au lăsat o impresie bună… Apoi, mergeam la magazinul de lîngă hotel și mai cumpăram țigări, chips-uri… Dacă vedeau că ai cumpărat de două ori îți făceau cadou o plasă de mandarine, două portocale, pe motiv că sîntem prietenii și nu musafirii lor”. Profesorul Ovidiu Milici, consilier al primarului Sucevei.