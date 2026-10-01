”În pofida diverselor discuții, unele nefondate și chiar răutăcioase, apărute în mediul online, continuăm să muncim și să demonstrăm, pas cu pas, că toate demersurile noastre sînt îndreptate către comunitate și către ceea ce trebuie făcut pentru Rădăuți. Pentru că, dincolo de zgomotul politic și de răutățile de moment, rămîn străzile pe care le asfaltăm, kilometru cu kilometru. Rămân lucrurile pe care le facem pentru oameni”, a spus primarul Bogdan Loghin, în contextul asfaltărilor care se fac pe străzile Petru Rareș și Alexandru cel Bun.

Bine, domn primar, dar tot numai străzile de viță nobilă sînt băgate în seamă. Nu le-ați asfalta un pic și pe cele ale oamenilor muncii, cum ar fi Grădinilor și Grînelor.

Odă în kilometru antic