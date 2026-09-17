Strada cu bujori în obrăjori

„Strada a fost asfaltată, trotuarele au fost refăcute, au fost montate mâini curente, iar săptămâna viitoare acestea vor fi instalate și la scările de bloc unde încă nu au fost montate, au fost înlocuite și amplasate bănci noi, a fost adus pământ vegetal și a fost refăcut spațiul verde”, a spus șeful Asociației de Proprietari Suceava, pardon, primarul Sucevei, Vasile Rîmbu.

Despre strada Bujorilor din cartierul Burdujeni vorbea domnul Rîmbu.

La ce minuni mai urmează să se facă acolo, strada se va rușina de cîtă atenție i se acordă și va deveni o stradă cu bujori în obrăjori.

O, braz frumos!