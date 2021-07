Sorin Hîncu și Înaltul Pimen, ”nașii” de botez ai spitalului

„Fără modestie, eu am dat numele spitalului. Am și poze de atunci. Am fotografii chiar de la sfințire. Înaltpreasfinția Sa Pimen a fost la sfințire. Am avut această intenție prin 2000-2001. Eu am fost directorul spitalului în perioada 1997-2005. Într-o zi m-am dus special la Înaltul Pimen. Voiam să fac sfințirea spitalului și să-i dau și un nume. Înaltul Pimen a primit inițiativa mea cu mare bucurie și a spus că nu poate fi un alt nume decît <Sfîntul Ioan cel Nou de la Suceava>. Am avut o ceremonie foarte frumoasă. Înaltul Pimen a venit și a ținut toată slujba. A fost și prin spital și a sfințit toate saloanele. De-atunci avem și prima icoană cu Sfîntul Ioan care era în cabinetul directorului. După aia, cei care au venit la conducere au făcut icoane mai mari”. Președintele Colegiului Medicilor Suceava, chirurgul Sorin Hîncu, fost director al Spitalului Județean Suceava.