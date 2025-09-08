Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat la jumătatea săptămînii trecute că ”în următoarele două-trei săptămîni, în funcție de cum se vor mișca cei de la direcția de achiziții, vom scoate la licitație varianta de ocolire a orașului Gura Humorului”.

În condițiile în care proiectele noi nu au de unde să primească finanțare, singura șansă ca la licitație să se prezinte cineva ar fi ca Crucea Roșie să-și înființeze între timp o firmă de construcții.

