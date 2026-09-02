Și voința populară, și voința politică, și voința marilor puteri trebuie să decidă

Pe 27 august 2026, Maia Sandu a vorbit în Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, unde s-au celebrat 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, și a zis că ”avem o țară tînără, dar liberă și suficient de matură ca să își scrie propriul viitor, și să își scrie propriul viitor cu litere europene și cu grafie latină”. Pe scenă se aflau și Nicușor Dan și Volodymyr Zelenskîyy. Pe de altă parte, în ultimele luni, s-au tot auzit, și din partea moldovenească, și din partea românească, declarații despre o eventuală unire. Profesorul universitar doctor Florin Pintescu, decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, a răspuns la întrebarea dacă dincolo de Prut există dorință de unire:

”Cel puțin la nivelul elitelor pe care le cunosc eu există o sinceră dorință de unire. Procentual vorbind, vedeți, au apărut diverse sondaje, dar s-a urcat pînă la peste 41-42% procentul celor care doresc efectiv unirea. Pentru această unire trebuiesc îndeplinite două lucruri. În primul rînd să existe voință politică, de o parte și de cealaltă a Prutului, și la București, și la Chișinău. Voință politică bazată pe un sentiment autentic al populației. Populația trebuie să-și dorească unirea în primul rînd. Și, doi, o conjunctură externă favorabilă. Conjunctură externă favorabilă în sensul că marile puteri ale momentului trebuie să fie de acord cu această unire. (Dar la ce brambureală este în lumea asta ar avea cineva grijă noastră?). Cel puțin Rusia nu ar permite unirea aceasta fără cîteva condiții clare. Rusia tot timpul, începînd cu 1812, apoi în 1940, a luat Basarabia în acord sau cu acceptul puterilor dominante ale momentului. Noi am izbutit miracolul din 1918 cînd Imperiul Rus s-a dezintegrat cu Revoluția Bolșevică. Dar, în foarte scurt timp a survenit 1940, cînd din nou cu pactul Ribbentrop-Molotov Basarabia ne-a fost luată. Bineînțeles, a venit războiul, apoi în 1944 rușii au luat-o din nou. Pînă în 1999 au deținut-o în cadrul Uniunii Sovietice. Iar din 1999 încoace Republica Moldova s-a declarat stat independent și iată că a sărbătorit 35 de ani de la independența. Deci și voința populară, și voința politică, și voința marilor puteri vor decide”.