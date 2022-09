Și needucați, și dezinteresați

„Eu am zis că pentru a ajunge ministru sau politician, în general, îți trebuie două lucruri: bani și discurs. Banii și discursul îți asigură și influența, și puterea. Mulți au bani. Pentru politică, banii par să fie mai ușor de făcut decît un discurs. Cu discursul e o problemă din ce în ce mai mare și se vede asta în relația tot mai proastă pe care politicienii o au cu electoratul, fiindcă vorbesc prost. De ce vorbesc prost? Nu numai pentru că sînt needucați, dar asta arată și lipsa de interes față de electorat. Poți să fii analfabet, însă dacă ești îndrăgostit tot găsești două cuvinte să-i spui iubitei, ca să înțeleagă. Ar fi o idee ca politicienii să nu mai comunice nici măcar pe Facebook, pentru că pe Facebook e prea lung. Trebuie să bagi text. Cea mai bună idee ar fi să se bage pe Instagram. Să-și facă Guvernul cont pe Instagram și să bage doar imagini. Ai voie să bagi și cîteva cuvinte, însă, de regulă, imaginea este cea care-i importantă. Comunicarea publică are mai multe funcții și una dintre funcții este să ateste existența autorității. De exemplu, se publică un comunicat de presă cum că am făcut aia, am decis aia, am făcut cealaltă. De ce? Nu pentru a informa neapărat, ci pentru a arăta că autoritatea există, pentru a-și semnala prezența. Acest lucru e foarte important pentru noi, cetățenii obișnuiți, care trebuie să avem în vedere autoritatea și care ne raportăm la autoritate. Or, atunci cînd autoritatea scrie pe Facebook, eventual fără diacritice și cu prescurtări, este greu să o mai iei în seamă. E ca și cum ar fi oricare utilizator de Facebook”. Arthur Suciu, scriitor, specialist în comunicare și lector universitar la Facultatea de Filologie din cadrul USV.