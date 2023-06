Semne de întrebare și mesaje încurajatoare

„Am trăit cele mai frumoase surprize în perioada asta. Am avut și multe întîmplări pe care nu aș vrea să le povestesc. Nu spun neapărat nefericite, ci neplăcute. Există o anumită ostilizare în ceea ce privește atitudinea față de AUR din partea cîtorva categorii foarte mici de persoane, care folosesc în general argumente de tipul etichetelor lipite care nu se mai dezlipesc sau nu mai vor să se dezlipească. Am înțeles să trec peste asemenea situații. În schimb, de exemplu, acum cîteva săptămîni, am fost la o manifestare, la o lansare de carte a unei monografii în orașul Potcoava, din județul Olt, în inima Olteniei, unde am trăit o emoție pe care greu aș putea să o descriu. Potcoava este un oraș nu foarte mare și probabil că 90% e <roșu>. Este un oraș care a avut o industrie petrolieră. A existat o schelă acolo pe care OMV a închis-o și a existat și există încă un liceu cu profil petrolier. La Potcoava am cunoscut oameni foarte frumoși. A fost o invitație la un eveniment mai mare unde s-au decernat și foarte multe titluri de cetățean de onoare. Am fost lăsat să vorbesc pentru o comunitate de cîteva sute de olteni sadea, care m-au primit cu o căldură care m-a emoționat peste imaginația mea. Au aflat că sînt din Suceava și chiar că sînt deputat AUR, deși am refuzat să vorbesc despre subiecte politice din respect pentru primarul care a avut un comportament exemplar, un primar PSD. Vă mărturisesc faptul că după evenimentul oficial oamenii au venit și au dat niște mesaje atît de calde și de încurajatoare pentru ceea ce facem… Doar pentru acei oameni și merită să duc lupta mai departe așa cum am plecat, chiar dacă pe parcursul celor doi ani și jumătate am avut foarte multe dezamăgiri și mi-am pus multe semne de întrebare dacă este bine sau nu ce fac”. Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu.