S-a visat zidăriță, a ajuns polițistă

„Pînă la urmă, copiii trebuie expuși la diverse meserii de mici. Eu îmi doream să fiu zidăriță în clasa I pentru că era o poezie cu <tatăl meu zidește case>. De aceea, eu voiam să fiu zidăriță. După clasa a VIII-a am vrut să mă fac medic și după aceea fizician. De altfel, și Bacalaureatul l-am dat la Fizică. Imediat după Bacalaureat am luat decizia și am dat la Sociologie. Am făcut Sociologie, iar accesul meu în Poliție a fost de pe sursă externă, în anul 2005. Atunci, pentru a intra în Comunitatea Europeană, au fost impuse și niște condiții: psihologii și sociologii erau condițiile esențiale. Am făcut cursuri de inițiere înainte de a intra în Poliție. Am făcut trei luni la Institutul de Studii pentru Ordine Publică – ISOP din București. Nu-mi pare rău că am intrat în Poliție și că nu am rămas în civilie. (…) Școala suceveană se schimbă în bine și asta se simte pornind de la infrastructură. Și în mediul rural găsim în momentul de față niște școli foarte bine dotate. Și la Baineț – Mușenița, dacă te duci, e o școală care are tablă inteligentă și e foarte bine organizată. Așadar, lucrurile se mișcă. Mai mult, am văzut oameni foarte omenoși: pedagogi, educatori, profesori foarte implicați în această zonă a educației. Nu numai în zona de educație formală, așa cum o facilitează școala, ci și în zona de educație non-formală, respectiv de activități extrașcolare în toate domeniile. Asta mă bucură foarte mult, pentru că a educa un copil nu înseamnă doar să-l înveți cît e 1+1. Copilul trebuie să învețe mult mai mult decît atît. Trebuie să învețe să relaționeze, trebuie să învețe să lucreze în echipă…”. Comisarul Ileana Iacob de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IJP Suceava.