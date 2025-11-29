Reparație cu întîrziere

Lucrările de restaurare a Palatului Administrativ din Suceava, în care își au sediul Consiliul Județean și Prefectura, au readus pe fațada turnului central basorelieful cu Sfîntul Gheorghe, vechea stemă a orașului, așa cum a fost pe clădirea inițială construită între anii 1903-1904 după planurile arhitectului vienez Peter Paul Brang. Basorelieful cu Sfîntul ucigînd balaurul cu sulița a fost îndepărtată de regimul comunist în timpul renovării din anii `60.

Ne mirăm că această reparație s-a făcut abia acum, în timpul mandatului lui Gheorghe Șoldan, și nu s-a realizat mai repede, pe vremea cînd președinte al Consiliului Județean era Gheorghe Flutur. De la Cătălin Nechifor și Gavril Mîrza n-am avut așteptări.

Stema noastră și mîndria