Reforma vine de la București

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat reducerea cu 50% a posturilor de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Referindu-se la această primă etapă de reformare a instituției, domnul Șoldan a declarat: „Am promis reformă în administrație și asta fac! Nu trebuie să vină cineva de la București să îmi spună cum să o fac”.

Corect era: nu trebuie să mai vină încă cineva de la București să îmi spună cum o să fac, în contextul în care dumneavoastră, domnule Șoldan, tocmai ați venit de la București, unde ați fost în calitate de vicepreședinte PSD la nivel național.

ReForma fără fond