Răbdarea și investițiile aduc performanțe. Și în rugby

”Am urmărit toată competiția (Turneul celor Șase Națiuni, competiție cîștigată in extremis de Franța – n.r.). Acolo vorbim de o altă lume, este o altă poveste. Puteau fi trei cîștigătoare, atît Irlanda, cît și Franța și Scoția, toate puteau să cîștige Turneul celor Șase Națiuni, dar Franța a arătat că știe rugby și nu poate să fie învinsă chiar atît de ușor. Deși, Anglia a avut un joc foarte bun (în ultimul meci, cîștigat de Franța cu 48-46, pe final – n.r.). Franța avea nevoie de un egal, chiar și cu un egal putea să cîștige, pentru că acum s-au schimbat acele punctaje, punctele bonus, care după patru eseuri iei acel bonus ofensiv. Îmi pare rău de Irlanda (clasată pe locul II – n.r.), pentru că a avut un joc foarte frumos. Și Scoția mi-a plăcut (ocupanta locului III – n.r.), s-a ținut cît a putut, dar după aia s-a desprins Irlanda (care a cîștigat meciul din ultima etapă cu 43-21 – n.r.). O evoluție foarte bună a avut și Italia, care după 35 de ani de așteptări a avut o evoluție foarte bună și a învins pentru prima dată Anglia (23-18 – n.r.). Este ceva să-i învingi pe cei care au inventat rugby-ul, este ceva foarte important. Dar ce este de precizat: faptul că Italia a investit și are răbdare. Chiar dacă au avut în mare parte doar înfrîngeri, nimeni n-a venit și le-a spus <stop>, ci, din contră, i-au finanțat mai bine și i-au susținut, și cu răbdare, cu timp și cu investiții pe termen lung au reușit să facă față marilor puteri”. Lucian Preutescu este președintele Asociației Județene de Rugby Suceava. (Foto: Eurosport)