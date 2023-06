Răbdare, pentru că drumul e lung

„Sperăm să vedem un jucător român care să ajungă să participe la un Final Four. Ar fi greu ca Daniel Stanciuc să facă față la o echipă din Final Four. Este diferență între cei mai buni jucători ai lui Dinamo și ce am văzut la Final Four. Dinamo, cu ceea ce are la ora asta, încă e cu o clasă sub echipele prezente la Final Four, deși a făcut egal cu Magdeburg (noua cîștigătoare a Ligii Campionilor – n.r.) într-un meci. Vorbesc de cei mai buni jucători ai lui Dinamo, însă Daniel încă nu-i în prima linie la Dinamo. Este vorba de cîteva clase și este nevoie de răbdare. De-acum încolo, răbdarea este cel mai important lucru. A încerca să ajungi foarte repede sus înseamnă să-ți forțezi limitele pe care le ai. Eu mai rog părinții să nu se substituie antrenorului, să-l lase să facă ce are de făcut și să aibă răbdare cu copilul. Doar să-l încurajeze și să-l susțină cum pot mai bine, fără să pună presiune pe el. Copiii oricum vor să fie mari. Ei cred că sînt copii mari. Dacă punem presiune, că nu ai să ajungi niciodată unde vrei, că dacă nu treci de ăla, că dacă nu joci înaintea lui ăla și că dacă nu-i bateți pe ăia, nu realizăm mare lucru. Putem să riscăm accidentări grave… Din păcate, trebuie impuse anumite reguli, pentru că uneori părinții pierd controlul mai rău decît copiii sau antrenorii, și asta nu este de dorit”. Prof. univ. dr. Petru Ghervan, antrenorul principal al CSU Suceava.