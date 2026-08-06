Prezența fostului dăunează proiectului

În cadrul unei ședințe care a avut loc la Ministerul Dezvoltării, proiectul variantei ocolitoare a municipiului Fălticeni a primit aviz favorabil în Consiliul Tehnico-Economic Interministerial. Este vorba despre ultimul aviz necesar înainte de aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărîre de Guvern. Președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că ”după adoptarea hotărîrii de Guvern, putem prelua proiectul la Consiliul Județean și demara licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor, contract care va avea o durată de 24 de luni, cu o valoare de aproximativ 420 de milioane de lei. Este un moment important pentru un proiect despre care s-a vorbit încă din 2010 și pe care am reușit să-l deblocăm după foarte mulți ani”.

Ca să se știe că partidul rezolvă treaba, domnul Șoldan a anunțat că, la ședință, ”din partea județului a fost prezent fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Cristian Șologon, care a susținut necesitatea acestui proiect”. Acum, dacă nu mai revine PSD la guvernare, prezența fostului ar putea să dăuneze grav proiectul, iar acesta să devină în curînd fost și el.

Varianta ocolitoare a proiectului