Pregătirea pentru spectacol, 45 de minute

„Am căpătat dexteritate și acum reușesc să mă pregătesc cu tot cu machiaj, cu păr, și să mă îmbrac în costum popular în 45 de minute. Este foarte bine, pentru că înainte îmi trebuiau vreo două ore. De Revelion voi cînta la Restaurantul <Regal Gold> din Fălticeni. Acolo mă vor auzi oamenii. Foarte multe evenimente acum nu am, deoarece prefer să fiu mai aproape de familie. M-am mutat în casă nouă și trebuie să stau cu familia, cu copiii. Plus că, anul ăsta, de sărbători, ne vizitează și socrii. De-a lungul timpului am fost invitată la televiziunea publică, la posturile locale, la <Tradițional TV>… Am tot fost invitată. Am făcut drumuri de București, dar sînt obișnuită, fiindcă am trăit 12 ani acolo. Anul viitor voi fi la evenimente”. Interpreta de muzică populară Ancuța Corlățan.