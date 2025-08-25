Prefectul Andronachi, la Arhiepiscopie

Pe 15 august, prefectul Traian Andronachi a fost prezent la Hramul Mănăstirii Putna, iar Prefectura Suceava a transmis că ”în inima Putnei, acolo unde Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a așezat temelia credinței în 1466, mii de credincioși au participat la Sfânta Liturghie arhierească oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților – un ierarh recunoscut pentru profunzimea cuvintelor sale, pentru grija față de oameni și pentru puterea de a aduna comunitatea în jurul valorilor credinței și ale neamului”.

Domnul Andronachi, v-am spune să treceți pe la casierie, însă Biserica nu are de unde da, ci poate doar primi. Totuși, treceți pe la Arhiepiscopie, pentru că Înaltul Calinic mai trebuie să aibă niște diplome și medalii.

