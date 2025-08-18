Romsilva atrage atenția asupra unui risc major privind îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR, în contextul întîrzierii plăților aferente lucrărilor realizate în lunile mai și iunie 2025. Neplata acestor sume de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune în pericol continuarea lucrărilor de corectare a torenților, parte esențială a angajamentelor asumate de România în cadrul PNRR.

E prea tîrziu pentru ca aceștia să mai poată fi corectați. S-a văzut clar că torenții sînt niște obraznici incurabili, după modul cum și-au făcut de cap în județul Suceava.

Banda lui Torente