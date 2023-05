Polițist de frontieră fără frontiere

”Am fost în foarte multe țări în schimb de experiență. Am fost în Spania, principalul formator al nostru pentru Poliția de Frontieră. Am mai fost în Franța, Germania, Finlanda, Norvegia, Suedia… De la fiecare am învățat cîte ceva, pentru că fiecare are o particularitate. Permanent, la frontiera României sînt specialiști din toate țările europene, care lucrează alături de noi. La Rădăuți este prezent Frontex, cu sediul la Varșovia. În viitor va fi o forță internațională cu aproximativ 10.000 de polițiști de frontieră, care va staționa undeva în zona Mediteranei și pe care o vom putea deplasa acolo unde situația o impune. A trebuit întărită frontiera cu Ucraina. S-a renunțat la libera circulație și a fost reintrodus controlul la frontieră. Apoi, migranții din Mediterană trebuie stăpîniți. Poliția de Frontieră trebuie să fie mobilă și dispune de avioane, elicoptere, nave… Acum avem două nave românești care acționează în Mediterană. Africa bate în special la porțile Europei. Spania are două state mici, Ceuta și Melilla, pe partea africană. Acolo există un centru unde zilnic sînt peste 50.000-60.000 de migranți. Este un gard de protecție de 6 metri electrificat, dar ei reușesc să treacă prin diferite mijloace. Sapă tuneluri, anihilează rețeaua de înaltă tensiune și ajung în Mediterană cu fel de fel de ambarcațiuni. Asta, cu complicitatea unor oameni din Gibraltar, Spania, Maroc și Tunisia, care ajută la această migrație. Sînt niște situații politice, economice și de altă natură care-i fac pe acei oameni să vină spre Europa”. Generalul în rezervă Vasile Moțoc, fost adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.