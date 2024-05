Politică de după perdea

”În politică sînt din 2004, dar din 2008 am fost viceprimar, primul mandat, iar din 2012 conduc această instituție frumoasă, primăria din municipiul Cîmpulung Moldovenesc. La prima candidatură nu am avut emoții, pentru că m-am pregătit din primii ani ca viceprimar. Contează foarte mult această rampă de lansare. Trebuie să începi de la munca de jos. Și un viceprimar de obicei face muncile care sînt în directul contact cu cetățeanul. Primarul, la un moment dat, se ocupă de proiecte mari, deplasări în interes de serviciu, dar viceprimarul este exact la lucrările de bază ale orașului: curățenie, tot ce înseamnă înfrumusețarea orașului… și am învățat, atunci am învățat adevărata administrație, să zic așa, de gospodar. Cînd intri în politică, la această meserie, trebuie să te cunoască lumea. Dacă nu te cunoaște lumea, dacă nu ești printre oameni zilnic, chiar dacă ai mandate, asta poate reprezenta o problemă. Trebuie să fii tot timpul în contact cu oamenii. Și aici vin în zona primarului – acesta trebuie să fie mereu în discuții cu cetățenii. De aceea sînt colegi care sînt la al cincilea, la al șaselea mandat – acesta este secretul unei continuități ca primar. În momentul în care tratezi cu mare seriozitate candidatura și ai proiecte din primul an al mandatului și le duci pînă în ultima zi de campanie nu trebuie să ai emoții. Și nu am emoții acum, pentru că atîta timp cît ai proiecte, cît se poate vedea că se schimbă în bine comunitatea, nu trebuie să ai emoții. Dar, repet, campania trebuie tratată ca atare, cu mare seriozitate, indiferent de contracandidați. Am contracandidați de la PSD, AUR, USR + PMP…, aștept cu mare interes proiectele pentru Cîmpulung. Așa, numai să stai să critici, să dai perdeaua deoparte și să arăți o gaură mică în asfalt ori dacă s-a decopertat un covor asfaltic la un incident sau accident de rețea de apă și canalizare… alea nu sînt proiecte. Trebuie să vii cu proiecte adevărate.”, Mihăiță Negură, primarul municipiului Cîmpulung Moldovenesc.