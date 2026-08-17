Plimbare pe banii comunității

Primarul comunei Sirețel – județul Iași, Gelu Spaiuc, a rămas pe jos, după ce, în zona Vatra Dornei, un echipaj de poliție i-a luat numerele de înmatriculare ale mașinii, pentru lipsa asigurării obligatorii RCA. În mașina de serviciu se afla și soția primarului, care este viceprimarul comunei. Domnul Spaiuc a declarat pentru publicația BZI Iași că a participat la o întîlnire în cadrul unui GAL – Grupul de Acțiune Locală, dar a recunoscut că a vizitat și cîteva mănăstiri din județul Suceava duminică, 2 august, cînd a fost oprit de polițiști.

Locuitorii comunei Sirețel nu ar trebui să fie supărați pentru că primarul a fost prins umblînd aiurea cu mașina de serviciu, ci ar trebui să fie bucuroși pentru că acesta nu era cu vreo amantă, ci cu soția, deci este un familist convins, familia Spaiuc fiind un adevărat exemplu pentru comunitate. Totodată, soții Spaiuc au demonstrat că sînt niște oameni cu credință în Dumnezeu, cu toate că nu prea știu să se roage, fiindcă, dacă ar fi știut, nu ar fi rămas pe jos și nu ar fi aflat toată comuna că primarul și viceprimarul se plimbă pe banii lor.

Vatra Doinei de jale