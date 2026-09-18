Plasele de siguranță germane

Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut o victorie solidă la alegerile regionale din landul estic Saxonia-Anhalt, desfășurate pe 6 septembrie 2026, unde a acumulat 43,8% din voturi. Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, a analizat victoria categorică a AfD-ului și a explicat-o prin diferențele economice persistente dintre Est și Vest, dezindustrializare, îmbătrînirea populației și nemulțumirea față de partidele tradiționale. El a vorbit și despre implicațiile rezultatului pentru cancelarul Friedrich Merz și despre mecanismele constituționale create în Germania pentru a împiedica revenirea extremismului la putere:

”Existau semnale date de sondajele de opinie, de diversele analize, diversele pronosticuri referitoare la o victorie categorică a AfD-ului, care simbolizează, să spunem așa, un val profund de nemulțumire care afectează astăzi Germania, dar nu numai Germania. În Germania, landurile din Est, deși au beneficiat de investiții masive din partea Berlinului începînd cu 1990, totuși, există în continuare o discrepanță puternică de dezvoltare între landurile din Est și cele din Vest, peste care se suprapune, să spunem, un anume gen de frustrare, de nostalgie, în special în rîndul bătrînilor, chiar a unei părți din tineretul german care provine din Est. Trebuie să știm că acolo, după 1990, industria germană a căzut, populația tînără s-a mutat spre Vest, a plecat, populația a îmbătrânit… În cazul de față, vorbim de cel mai sărac și cel mai dezavantajat economic land german, un land foarte îmbătrînit, dezindustrializat, deci un teren extraordinar de fertil pentru o politică populistă, extremistă chiar, dusă de către AfD.

Există și o anumită oboseală, spun analiștii, a politicilor duse de partidele mainstream, o oboseală acumulată în timp și care afectează, să spunem, marile democrații care susțin Uniunea Europeană, în speță Germania, Franța, dar vor urma alegeri în Spania, Franța în primul rînd, și pînă în Polonia. Dar, pînă atunci, testul suprem, sau, mă rog, un test extrem de important pentru cancelarul Friederich Merz îl reprezintă alegerile din 20 septembrie de la Berlin și din Mecklenburg, acolo unde se va vedea dacă rezultatele pe care AfD-ul le-a înregistrat în acest land, în Anhalt, vor fi reconfirmate – atunci poziția lui de cancelar va fi puternic periclitată. Dar, încă nu se vorbește de o schimbare a cancelarului Merz. Cum văd eu această victorie este, să spunem, cea mai importantă victorie a extremei drepte de după cel de-al Doilea Război Mondial în Germania, care este extrem de sensibilă la trecutul său nazist. În Germania, unde, din fericire, există anumite plase de siguranță pe care părinții constituționismului german le-au administrat în timp, începînd cu 1949 și pînă în 2004, cînd au fost făcute ultimele retușuri, tocmai pentru a contracara venirea la putere a unui guvern de extremă dreaptă la nivel central. Deci, îngrijorarea n-a trebuit să fie atît de mare, pentru că există ceea ce se aplică doar în cazul Germaniei, adică sensibilitățile față de trecutul nazist. Și în relație cu aceasta, spuneam, plasele de siguranță pe care germanii și le-au luat, tocmai pentru a preîntîmpina ceea ce s-a întîmplat în 1933. Ce s-a întîmplat în 1933? Hitler a venit la putere în mod democratic, spre deosebire de alte totalitarismuri, nu a fost nevoie de lovituri de stat, pur și simplu el a fost ales în mod democratic. Pentru a evita orice derapaj de acest tip, în Germania s-au introdus în Constituție anumite mecanisme care, la un moment dat, pot bloca orice ascensiune a unui partid extremist. Altfel, sigur, situația este foarte dificilă”. (Foto: Tagesschau)