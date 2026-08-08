Daniel Apostol este expert în politici publice, prim-vicepreședinte ASPES. De asemenea, este director editorial la <Economistul> și editorialist la profit.ro și jurnalul.ro. Analistul economic scrie și pentru New Money, site-ul care ține de revista cu același nume și care a fost lansată odată cu Money Channel.

”(Cupa Mondială a scos fotbalul din tine, tu care nu ești pasionat de acest sport, dar te-ai inspirat pentru un editorial, <După Cupa Mondială, despre criza națională>, pe care l-ai scris pe Profit.ro despre criza națională, plecînd de la faptul că, așa cum se spune, toată lumea se pricepe la politică și la fotbal).

Da, mulțumesc pentru semnalare. Într-adevăr, Cupa Mondială a încercat să scoată ce nu aveam în mine, fotbalul. M-am inspirat un pic de la colegii din presa sportivă. Am scris că ne aflăm într-un meci în care criza economică are un șut puternic și bine direcționat, pentru că bagă gol după gol, goluri adînci în buzunarele cetățenilor, în conturile companiilor, fie ele antreprenoriale sau corporații mari, și în conturile investitorilor. În același timp, care este jucătorul cel mai dibaci pe atac? Cel mai dibaci în dribling e politicianul, pentru că driblează totul – driblează societatea, driblează alegătorul, driblează jaloanele europene, se driblează la un moment dat și pe sine, își driblează colegii de parlament și de partid. Un dribling permanent în politică. Driblingul ăsta ne costă foarte mult pe noi, toți ceilalți, și nu întîmplător am scris acolo că în timpul acestui meci care se desfășoară oricum pe un stadion vitregit de soartă, în condiții foarte tulburi, de ceață la nivelul leadership-ului, de vijelie economică, mai avem ceva, mai avem o furie a peluzelor. Aici fac referire la furia din societate. Societatea este total nemulțumită de driblingul clasei politice. Îndreaptă spre aceasta, în permanență, critici sub formă de, am scris, <petarde sociale și înjurături sindicale> și mai e puțin pînă cînd va năvăli pe gazon ca să ia la bătaie jucătorii”.