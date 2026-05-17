Pericolul sud-american

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, solicită Guvernului să facă ceva pentru protejarea producătorilor români, care după intrarea în vigoare a acordului UE-Mercosur, pe 1 mai, se vor confrunta cu problema importului de produse din carne, zahăr și cereale la prețuri mult mai mici provenite din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay. Conform doamnei Grosu, există și temeri că sud-americanii utilizează pesticide interzise în UE, ceea ce pune producătorii locali în dezavantaj competitiv, aceștia fiind obligați să respecte regulile stricte de producție din Uniunea Europeană.

Nu știu dacă e posibil așa ceva, dar Guvernul poate încerca să decreteze că în România pot intra produse din America Latină doar dacă acestea sînt transportate cu vapoare care tranzitează Strîmtoarea Ormuz.

