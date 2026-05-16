Ai carte, n-ai parte de scandal

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că lucrările de modernizare a Bibliotecii ”I. G. Sbiera” și de dotare a acesteia se apropie de final. Conform domnului Șoldan, „la Biblioteca Bucovinei vom avea servicii moderne: cititorii vor putea rezerva o carte și o vor putea ridica dintr-o casetă exterioară, inclusiv seara, după program, sau în weekend. La fel, cărțile vor putea fi returnate automat, fără prezența unui bibliotecar”.

Așadar, sucevenii care știu că au de mers la băut și că vor ajunge tîrziu acasă vor avea grijă să plece cu o carte în buzunar, iar la întoarcere, ca să nu fie certați de soții sau de prietene că umblă aiurea, vor putea spune că vin de la bibliotecă și vor arăta dovada.

Mircea Cărturărescu