”Pavel”, ajutorul lui ”Petru”

De către
Jupanu
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Ștefan”, ”Eminescu” și ”Hurmuzachi” sînt în top 3 licee sucevene unde au fost cele mai mari ultime medii de admitere. Conform platformei BacPlus.ro, clasamentul este următorul: Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava – 8,82, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava – 8,27 și Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți – 8,05. Anul trecut, top 3 arăta astfel: ”Ștefan”, ”Petru” și ”Eminescu”.

Probabil că la anul, ”Petru” va trage tare să fie din nou în top 3, iar pentru asta își va uni forțele cu ”Pavel”.

Evaluarea Rațională

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