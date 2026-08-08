Măturătorul de presă

Supuși unui dublu impact, din cauză că un șofer de 73 de ani nu a fost atent la traficul din față.

Biciclist rănit de o șoferiță care nu i-a acordat prioritate în intersecție.

Șofer din Fălticeni prins cu o alcoolemie de 1,17 mg/l, după ce a fost reclamat la 112.

Un șofer implicat într-un scandal în stradă, reținut în arest pentru că nu are permis și a refuzat verificarea alcoolemiei.

Polițiștii au sancționat cîteva sute de bicicliști și tineri pe trotinete electrice, majoritatea cu avertismente.

Ziua și răniții din accidente în care au fost implicate trotinete electrice.

O șoferiță băută și una foarte băută, prinse la interval de cîteva ore pe șoselele din județ.

Șofer din Vicovu de Sus, băgat în arest după ce a fost prins conducînd cu o alcoolemie de peste 2 la mie. Polițiștilor le-a spus că băuse o jumătate de litru de coniac.

Reținut după ce și-a lovit mama și doi vecini, a provocat distrugeri și a încălcat un ordin de protecție.

Urmărire în miez de noapte pentru prinderea unui șofer fugar în vîrstă de doar 15 ani.

Fără permis de conducere, a băut ”trei beri” și a plecat să probeze o mașină pe care intenționa să o cumpere.

În numai 24 de ore, patru șoferi au ajuns în arest pentru infracțiuni la regimul rutier: erau băuți, fără permis sau cu dreptul de a conduce suspendat.