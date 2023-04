O notă de 4 care i-a prins bine

„Eu am avut nota 4 la purtare pentru că m-am bătut într-o discotecă, într-a XI-a. Mi-am asumat-o și am povestit și prin cărțile mele despre ea. Discoteca era la Vicovu de Jos, cînd mă aflam în vacanță și aveam 16-17 ani. Atunci eram utecist, însă nu s-a pus problema să fiu exmatriculat, deoarece dădusem examen de treaptă, eram al cincilea pe liceu, și aveam un statut bun la <Hurmuzachi>. Problema era că acea calitate a mea de membru al Uniunii Tineretului Comunist era incompatibilă cu <aventura> mea din noaptea respectivă, cînd am fost să apărăm onoarea unei fete. Apoi, în armată am avut un mare avantaj cu nota 4 la purtare. La un moment dat a ajuns la unitate informația că în primul trimestru din clasa a XI-a am avut 4 la purtare și, drept urmare, nu am mai fost primit să fac gardă. Am făcut armata la Pompieri și am făcut-o la termen redus, 9 luni și 10 zile, pentru că intrasem la facultate. Teriștii (soldații de le termen redus – n.r.) făceau gardă numai sîmbăta și duminica, cînd cei de la trupă, care făceau un an și 4 luni, mergeau în învoire prin oraș. Noi trebuia să fim în gardă, iar fiindcă am avut 4 la purtare și nu am mai fost primit să fac gardă sîmbăta sau duminica puteam să mă învoiesc. În gardă stăteai cîte 3 ore cu arma pe umăr la intrarea în unitate sau într-un foișor, după care urmau 3 ore de planton, 3 ore de somn și tot așa. Stăteai 3 ore planton în veghe, în interior”. Neculai Roșca, redactorul șef al Suceava SmartPress.