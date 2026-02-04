O lipsă de respect față de adevărul istoric

Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, despre faptul că pentru multe lume, inclusiv pentru unele autorități, Unirea Principatelor Române este considerată Mica Unire:

”Sintagma a apărut pe la sfîrșitul comunismului și văd că acum face cumva istorie, în sensul că este folosită din ce în ce mai des, deși este absolut nedreaptă, incorectă istoric și reprezintă pînă la urmă o formă de lipsă de respect față de adevărul istoric. Din punct de vedere geografic, poziționează anumite provincii istorice ale României în raport de altele. Din punct de vedere istoric, reflectă o lipsă mare de cunoaștere a adevărului istoric, pentru că actul de la 24 ianuarie 1859, respectiv Unirea Principatelor, a pus bazele statului român modern, fără de care nu s-ar fi întîmplat ceea ce s-a întîmplat ulterior în 1918. Deci, nu există Unire Mare, nu există Unire Mică, sînt lucruri absolut incorecte, mediatizate la nivel de vulg și acum oarecum preluate la nivel de autorități publice locale și cîteodată chiar centrale. Repet, este incorect, eronat și vădește o totală lipsă de respect față de adevărul istoric și față de cunoașterea istoriei noastre, în general. (În școli s-au făcut acțiuni?) Da, s-au făcut acțiuni, în mod tradițional se organizează activități, sînt piese de teatru, dezbateri, conferințe la nivel de profesor-elev, apoi spectacole artistice, s-au făcut și la Colegiul Național <Mihai Eminescu> și la <Ștefan cel Mare>, am văzut și la <Regele Ferdinand> Rădăuți, nu cred că există școală în județ unde să nu se fi organizat, chiar și la grădinițe s-a organizat”.