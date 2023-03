O echipă de fotbal comună Suceava-Botoșani, un proiect îngropat după două săptămîni

”Eu vă spun că am vrut să fac acest lucru (o echipă comună de fotbal a județelor Suceava și Botoșani – n.r.) în 2012. Discutasem atunci cu primarul Ion Lungu și cu primarul de Botoșani, și cu CJ Botoșani. Am încercat o chestie mai ciudată. E greu să ții o echipă în divizia A la nivel de top, să joci afară, doar cu Suceava sau doar cu Botoșani. Și le-am propus așa: cele două stadioane municipale care sînt total depășite… Le-am propus ambilor primari să vîndă stadioanele, obțineau o sumă de bani, pentru că sînt proprietăți care sînt vînate de dezvoltatori. CJ Suceava plus Botoșani, Primăria Suceava plus Botoșani, și stadionul să îl facem la mijloc. Baisa, Dumbrăveni, Salcea, nu conta. Știam că drumul va fi modernizat și accesul rutier va fi ușor. Este aeroportul în proximitate, poți face acolo o bază de antrenament, hotel, tot ce vrei. Și puteam construi doar din vînzarea acelor stadioane un stadion de vreo 10-15 mii de locuri, omologat UEFA unde să poți juca și în competiții internaționale. Mai zic un lucru, l-am adus pe Marin Barbu atunci. Și l-am adus pe Marin la o discuție, și-a asumat că vrea. Am bătut palma, totul în regulă, în două săptămîni am făcut o deplasare în Austria și cînd m-am întors totul era stricat, pentru că toți s-au certat. S-a dus acel proiect. Și le-am zis cît timp nu veniți voi cu un proiect concret eu nu mai angajez nimic pentru că nu am la ce. Ai noștri merg la meci la Botoșani la fel cum veneau și cei din Botoșani la noi cînd eram în prima ligă”. Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în perioada 2012 – 2016.