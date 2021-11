NU sînt spectatori, nu este calificare

”Din nefericire nu am avut 6 puncte, ci doar 4 din jocurile cu Islanda și Liechtenstein. Multă lume spune că această calificare s-a pierdut în meciul din deplasare, cu Armenia, cînd am avut 2-1 și am pierdut 3-2, nu în momentul de față. Eu rămîn la părerea că dacă meciul cu Islanda de la București, încheiat 0-0, se desfășura cu spectatori altul era deznodămîntul. În Liechtenstein, cînd am cîștigat cu 2-0, au însemnat cei 1.000 sau 2.000 de spectatori români de pe stadion. Din nefericire, am bifat o nouă bilă neagră în ceea ce înseamnă calificări. Pe partea cealaltă, cu părere de rău, am văzut că Mirel Rădoi nu și-a dat demisia, ci pur și simplu și-a încheiat contractul cu Federația Română de Fotbal. Este de apreciat Mirel fiindcă e un om asumat, un om care a conștientizat faptul că poartă vina cea mai mare pentru necalificare și că e un eșec pentru el. Și-atunci, e normal ca după un eșec să lași locul altcuiva, să încerce să realizeze mai mult decît tine. Mirel a fost neinspirat în octombrie, înainte de jocurile cu Islanda și Liechtenstein, deoarece a zis că pleacă de la Națională. El a încercat cumva să ia presiunea. Multe voci spun că nu trebuia procedat așa, pentru că jucătorii s-au simțit ai nimănui. În aceste condiții nu au mai avut pentru ce lupta”. Ciprian Anton, observator de joc la meciuri de liga a II-a și președinte al Asociației Județene de Fotbal Suceava.