Nu cazierul e problema

Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a anunțat că Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor nu mai solicită prezentarea certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru obținerea permisului de conducere. Mare brînză. Un certificat nu costă nimic și îl obții rapid.

Alta este temerea în cazul unui serviciu care în ultimii ani a fost zguduit de mai multe scandaluri de corupție: să nu fie nevoie să prezinți niște euro, fiindcă sînt și scumpi, și nici nu-i procuri prea ușor, că doar nu-i faci cu ciocanul.

CioCan-can