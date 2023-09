Nu a intrat la liceul sanitar, a terminat mecanica, a făcut facultatea de matematică și conduce liceul unde a fost elevă

„Am fost eleva acestui liceu în care am pășit în 1981 în urma unui eșec la un liceu sanitar. Am rămas aici, am terminat liceul și am lipsit doar patru ani, cît am fost studentă la Iași. M-am întors pentru că așa a vrut Dumnezeu. Am luat efectiv o repartiție guvernamentală, ultima din 1989, cînd se organizau la nivel de țară. Acolo se afișau toate posturile vacante și am ales Suceava și liceul din care plecasem. Dumnezeu le așează. Noi, fiind generația din 1967, cei mai mulți, cea mai numeroasă generație, locurile la liceu erau cuantificate sub nivelul populației școlare și mulți rămîneau pe lîngă. Fiind țara puternic industrializată, în anumite zone se înființau licee cu profile căutate pe piața muncii. Am fost repartizată într-o clasă în care erau copii de același tip, cu eșec, din toate zonele. Era o clasă de electrotehnică în prima treaptă. Că se dădea treaptă. Am fost într-o clasă de electrotehnică în clasa a IX-a și a X-a. La treapta a doua s-au desființat multe clase, că erau pînă la J. Le comprimau și am ajuns într-o clasă de mecanică. Era o clasă cu 42 de elevi, din care doar două fete. Însă, am avut un profesor foarte bun, pe domnul Vasile Monacu (n.r. – profesor de matematică și fost adjunct al Inspectoratului Școlar Suceava). Ne-a călăuzit foarte bine și îi mulțumesc. Domnul Monacu a fost dirigintele clasei și a scos doi profesori de matematică și 40 de ingineri din clasa respectivă, în 1985. În 1985 am absolvit liceul și în 1989 eram toți cu studii superioare. Toți cei 42 am făcut o facultate. Era o competiție și o zonă de creștere fantastică. Învățam foarte bine. Atunci se dădea admitere la facultate și examenul era foarte greu. Am făcut facultatea de matematică pură. Am știut ce vreau din clasa a IX-a, după ce am luat acel duș rece. Bineînțeles că sanitarul și cu matematica nu au nici o legătură. La sanitar am fost trimisă de context, de cei din jur. Atunci erau cuantificate liceele sanitare în top. Cele mai bune licee atunci, cele mai căutate, erau liceele sanitare. Era o ierarhie: pedagogic, economic, sanitar. Sanitarul era în top. Așa era văzut. M-a urmărit acea premoniție a mamei, că ea mă vedea profesor sau economist, și ceilalți m-au trimis la sanitar, lipsind mama din peisaj pentru o scurtă perioadă. Așa am ajuns aici și chiar iubesc matematica și iubesc ceea ce fac”. Maria Teodoreanu a fost directoare a Colegiului Tehnic ”Petru Mușat” din 2003 pînă din 2015 și este din nou directoare a școlii din 2017.