Nerealizări, realizări și regrete, după 20 de ani de primărie

În aproximativ două săptămîni, Ion Lungu nu va mai fi primar al Sucevei, după cinci mandate care s-au întins pe o perioadă de 20 de ani. Domnul Lungu a vorbit despre nerealizări, realizări și regrete.

”Am spus-o și altă dată. A fost o indecizie și încă este, din punctul meu de vedere. Un stadion nou. Îmi pare rău, trebuia să-l facem acum 10 ani. Am șovăit în ideea că îl facem la complexul sportiv, că asta este realitatea, acolo noi avem 12 de hectare de teren. Și are o logică să îl facem în afară, sînt locuri de parcare acolo, mii de locuri de parcare, la sala polivalentă, la aquaparc și la stadion, toate sînt la complexul sportiv de acolo. Dar trebuia făcut un stadion nou. Noi sîntem porniți la drum de cinci – șapte ani de zile, a doua oară. Prima oară am încercat în 2010, cînd era doamna Udrea la Ministerul Dezvoltării, n-am reușit. Trebuia să avem sală polivalentă de acum 10 ani. Doi, cînd era prim-ministru domnul Cioloș, în 2015-2016. Cu el am pornit la drum, atunci am fost la el personal. Cu sala polivalentă. Și secretar la Ministerul Dezvoltării era actualul președinte al Curții de Conturi. Și atunci am pornit-o. Dar, încă o dată spun, trebuia găsită o soluție pentru stadion, pentru că este presiune pe această chestiune, deși în afară de Piatra Neamț, din Moldova, care și-a modernizat stadionul, nimeni nu are stadion nou. Am avut de ales între stadion și sală polivalentă. Acesta este cel mai mare regret, că n-am reușit să facem un stadion nou și o echipă de fotbal adevărată. Meritam acest lucru – o echipă de fotbal adevărată, cît m-am implicat și cîți bani s-au dat an de an la echipa de fotbal. Este istorie de acum.

Cea mai mare bucurie este că am reușit să schimbăm la față orașul, spun eu, și aici sigur că sînt mai multe investiții mari, de anvergură, care au fost realizate de primărie și dați-mi voie să încep cu ruta ocolitoare. Ruta ocolitoare a fost obținută de mine în anul 2006, după ce am stat vreo trei zile în antecameră la domnul Berceanu. Acum mi-am prezentat în această broșură realizările în ultimi 20 de ani. Cînd o să-mi scriu peste 20 de ani memoriile, o să spun cum am obținut finanțarea. Eu am susținut centura Sucevei și este o mare realizare. De ce? Dacă ne uităm astăzi, vă dați seama… La ce se întîmplă azi în Ucraina, dacă ar fi venit toate tirurile astea prin Suceava era gata. Și așa este gîtuit orașul. Nu mai putem circula prin el, pe românește. Da, este o mare realizare și numai eu știu cum am procedat și cînd îmi voi scrie memoriile peste 20 de ani, cum am reușit să obțin … Este prima rută ocolitoare din Moldova. Știu că a venit Vosganian, era ministrul Energiei sau ce era el… Economie, da, cu Energie, că erau la un loc. <Voi aveți rută ocolitoare la Suceava?> <Da>. <Nu se poate>. <Ba se poate>. Și cînd a văzut-o… s-a dus pe la București, că el era senator de Iași, a obținut aprobare pentru ruta ocolitoare de la Iași. Deci, noi am fost primii în Moldova care am avut rută ocolitoare. Da, multe alte proiecte importante pe care le putem discuta. Nu cred că sînt lipsite de importanță cele două parcări subterane pe care le-am făcut în Suceava pe fonduri europene, nimeni din țara asta nu a mai făcut cu fonduri europene parcări subterane. La fel de important… Dacă discutăm de cele două cartiere pentru tineri, la fel, sîntem unicat în țară că avem două cartiere pentru tineri, cel de pe Dealul Mănăstirii, unde sînt aproximativ 500 de case pentru tineri. Sîntem primul oraș din România care a înființat un teatru după Revoluție, un teatru adevărat, nu de studenți, și la fel de important este că am făcut o clădire pentru teatru. Sîntem singurii care avem un teatru nou. Și la fel de important, dacă vreți, ceea ce se întîmplă la sala polivalentă care va fi gata, Catedrala, care rămîne de referință în orașul nostru, cea mai mare din România, sfințită, se lucrează la pictură și, sigur, școli, grădinițe și multe alte lucruri.

Ce îmi mai reproșez? În ultimii ani s-a întîmplat un lucru pe care l-ați pomenit și dumneavoastră aici. Din păcate nu s-a asfaltat cît a trebuit în Suceava. Da, bun, acum zic că e situația financiară cum este. Da, și cînd am avut bani tot nu s-a asfaltat cît a trebuit, pentru că dacă acum, nu știu, 15 ani, lucrau 15 formații de asfaltare vara în oraș, acum sînt patru – cinci formații. Nu am supărat pe nimeni, nici cu o muscă. Nici în primărie, să-l <pasc> pe unul, să-i plătesc o poliță. Nici în viața de zi cu zi. Să trimit eu la cineva un control? Nu sînt un om ranchiunos. Eu nu am ce să îmi reproșez pe această linie și… mulți oameni care mă apreciază azi, și parcă sînt mai iubit acum de cînd n-am mai candidat, mă strigă pe stradă, toți vor să vorbească. Am fost alături de oameni, pentru că am dat niște statistici: aproape 2.000 de cupluri pe care le-am sărbătorit la 50 de ani. La fel, 2000 de cununii civile pe care le-am făcut, și multe în afara primăriei. Am fost alături de oameni și la bine, și la rău, și Doamne ferește, nu mai spun de cei care au avut necazuri. Și chiar în aceste zile m-am implicat într-o situație dramatică aici, la Suceava, foarte mult. Deci, întotdeauna am fost alături de oameni cînd au avut probleme, au avut necazuri, am încercat să-i ajut. Adică oamenii, pe lîngă faptul că vor ca primarul să facă, au așteptări să facă, să dreagă, vor ca primarul să fie alături de oameni. Și aici eu zic că chiar am excelat la această calitate, dacă vreți”.