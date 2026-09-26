Măturătorul de presă

- Un tînăr fără permis care a fugit de polițiști, ”ajuns” din urmă după 12 zile.
- Neatent la drum a făcut ”bum-bum”.
- Patru tineri, toți băuți, au scăpat ușor după un accident violent în noapte. Șoferul are 19 ani și băuse mult.
- Alcoolemie de 1,93 g/l la un șofer ucrainean oprit în centrul Rădăuțiului. Bărbatul a devenit agresiv, a fost încătușat și apoi reținut.
- Urmărire în trafic la Molid pentru prinderea unui șofer de 22 de ani fără permis care nu a oprit la semnal.
- Mărfuri contrafăcute în valoare de 1,2 milioane de lei confiscate din două mașini, în vămile rutiere din Suceava.
- Doi tineri puși pe scandal, reținuți în arest după ce au împărțit pumni pe esplanada centrală din Suceava.
- Tînăr de 22 de ani, în arest după ce i-a arătat organul genital pe stradă unei femei, iar apoi a și amenințat-o.
- Un bărbat de 66 de ani, beat turtă, a ajuns la spital după un accident cu trotineta electrică.
- Un individ care a amenințat cu maceta un polițist, condamnat cu suspendare și pus în libertate.
- Ceartă între soț și soție din cauza banilor încheiată cu surghiunirea bărbatului pe o perioadă de 5 zile.
- A ajuns la spital după ce a căzut de pe căruța de lucernă.
- Portofel furat din fața unei farmacii din Cîmpulung Moldovenesc. Suspectul a fost identificat de polițiști.
- Peste 50 de metri cubi de cherestea dosiți în spatele unor baloți de fîn în semiremorca unui TIR, descoperiți de polițiști la Poiana Stampei.
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