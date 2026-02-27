Minori puși să lucreze la drumuri

În cadrul programului național „Școala altfel”, la Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni s-a desfășurat activitatea „Ai carte, ai parte!” – Educația deschide drumuri, parte integrantă a proiectului educațional „Educație pentru toți: Incluziune și succes școlar pentru fiecare elev”. Bine, și dacă educația deschide drumuri, atunci Primăria Liteni ce mai face? Și a sesizat cineva Protecția Copilului pentru că minorii sînt puși să lucreze la drumuri? Măcar sînt plătiți sau sînt obligați să muncească gratis?

MiNorii negri de supărare