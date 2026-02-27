Minori puși să lucreze la drumuri

De către
Jupanu
-

În cadrul programului național „Școala altfel”, la Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni s-a desfășurat activitatea „Ai carte, ai parte!” – Educația deschide drumuri, parte integrantă a proiectului educațional „Educație pentru toți: Incluziune și succes școlar pentru fiecare elev”. Bine, și dacă educația deschide drumuri, atunci Primăria Liteni ce mai face? Și a sesizat cineva Protecția Copilului pentru că minorii sînt puși să lucreze la drumuri? Măcar sînt plătiți sau sînt obligați să muncească gratis?

MiNorii negri de supărare

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR