Măturătorul de presă

Un sucevean a prezentat la control, în trafic, un permis de conducere ucrainean valabil pînă în 2048.

Un bărbat venit acasă beat de la un meci de fotbal a sunat la 112 după ce soția l-a bătut cu mătura.

Patru hoți care umpluseră o mașină cu cabluri din cupru tăiate și furate, prinși după o pîndă în noapte a polițiștilor.

Șofer de 74 de ani, anchetat de polițiști după ce a acroșat o tînără pe trecerea de pietoni.

A ațipit la volan și a intrat în microbuzul de pe contrasens.

Dosar penal pentru un alcoolic înrăit, care a băut o sticlă de vodcă într-un supermarket din Fălticeni și a ascuns ambalajul la raionul de haine.

Pușcăria l-a ajuns din urmă pe un sucevean care a condus beat și fără permis.

A cumpărat un aparat de diagnoză auto și a primit un aparat de masaj roz.

Spray lacrimogen și cătușe folosite de polițiștii din Rădăuți împotriva unui șofer ucrainean de 27 de ani care nu a oprit la semnalul lor. Ucraineanul băut a primit și o amendă de 19.678,75 lei.

Un șofer fără permis a încercat să scape de Poliție punîndu-și concubina de 20 de ani în locul său la volan.

Încă un autotren de transport lemn, în valoare de 40.000 de euro, confiscat după percheziții în zona de munte a județului.

Aproape 5.000 de perechi de șosete, confiscate de la un ucrainean, în Vama Siret.