Măturătorul de presă

- Un camion încărcat cu material lemnos a luat foc în curtea unei firme.
- Piese auto, îmbrăcăminte și parfumuri ale unor cunoscute branduri, în valoare de 300.000 de euro, ridicate de polițiști.
- Parfumuri și îmbrăcăminte de firmă, găsite ascunse în microbuzul unui ucrainean.
- Grămadă de nereguli, descoperite la cei care asigură transportul de persoane spre și dinspre aeroport.
- Un sucevean condamnat pentru infracțiuni rutiere și judecat pentru trafic de droguri a fost scăpat din mînă de sistemul judiciar.
- Bătaie între fete de 16 ani în parcul central din Zamostea, după un conflict de la un băiat.
- Băut și fără permis, a plecat la plimbare cu o mașină pe care erau montate numere false.
- Sume mari în dolari și euro, confiscate din spațiul de odihnă al șoferilor unui autocar verificat în Vama Siret.
- Țepar prin intermediul OLX, căutat pentru a executa o pedeapsă pentru înșelarea unor suceveni.
- S-a prezentat la Poliția Suceava pentru constatarea unei tamponări, deși avea o alcoolemie mare.
- Dosar penal pentru un ucrainean de 20 de ani din Suceava, care a căzut cu trotineta electrică și și-a spart capul. El avea o alcoolemie de 0,59 mg/l.
- Tînăr de 21 de ani din Buda, prins de polițiști conducînd beat și fără permis motocicleta mamei sale, care se afla sub sechestru.
- L-au oprit pentru viteză și au văzut că e și beat.
- Amendă de 620 de lei pentru un băiat de 17 ani care s-a urcat băut pe trotineta electrică, a căzut și și-a rupt un deget.
