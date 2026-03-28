- Doi tineri, cu dosare penale multiple după ce au căzut de pe un moped.
- O altă persoană păcălită pe WhatsApp, după ce contul unei prietene a fost spart.
- Doi bărbați trimiși în judecată pentru același accident mortal au scăpat, pe rînd, de răspundere.
- Polițiștii au găsit 10 călători care circulau cu trenul fără a avea bilete.
- Peste 1.000 de permise de conducere reținute, deja, în acest început de an, de polițiștii rutieri suceveni.
- Adolescent ”șofer” din Vatra Dornei, cel mai probabil băut, urmărit în plină noapte pe străzile din Rădăuți.
- Trei răniți, dintre care doi polițiști, în urma accidentului din Areni. Polițiștii se îndreptau de urgență spre un caz cu două decese suspecte.
- Două mașini conduse haotic, oprite la timp de polițiști. La volan erau un șofer băut și un adolescent fără permis.
- Rănit de șoferul care a forțat o depășire și a intrat violent într-o autoutilitară.
- Bărbat cu permisul suspendat de șase ani, prins băut la volan la Slătioara. Mașina avea RCA și ITP expirate.
- Bărbat reținut în arest pentru că a hărțuit sexual, pe rețele, o suceveancă.
- Un mopedist implicat într-un accident, cu capul spart și cu trei dosare penale.
- Șoferiță băută bine, în miez de zi, prinsă de un echipaj de poliție la Ipotești.
- Un bărbat și-a lovit vecinul cu scaunul în cap. Victima a murit din cauza rănilor, iar agresorul a făcut infarct și și-a găsit sfîrșitul.
- Elevă transportată la spital după un conflict cu o colegă, în apropierea școlii, la Pătrăuți.
Acasă Actualitate Măturătorul de presă