Măturătorul de presă

  • Doi frați care au tîlhărit o suceveancă de o sumă importantă, condamnați cu suspendare după trei luni de arest preventiv.
  • S-a izbit într-o mașină parcată și gard. Alcoolemia șoferului explică totul.
  • Incendiu la o seră de flori, de la soba care încălzea interiorul.
  • Un tînăr care a furat dintr-un restaurant cunoscut din Bucovina, condamnat pentru alte șase spargeri.
  • Individ reținut în arest, după ce a bătut un bărbat într-un magazin.
  • Șase incendii în 24 de ore în județul Suceava. Cinci dintre ele au pornit de la coșurile de fum necurățate.
  • Autobuz cu 60 de pasageri, depistat în trafic fără ITP și RCA: amenzi de 17.000 de lei și suspendarea dreptului de utilizare.
  • Unul dintre tinerii săltați pentru trafic de cocaină a făcut recent mai multe tranzacții în Suceava cu același drog de mare risc.
  • Un șofer cu alcoolemie de aproape 3 la mie, ”sejur” de 24 de ore de arest, la Vaslui, apoi control judiciar.
  • Poliția trage un semnal de alarmă privind cele mai noi tipuri de înșelăciuni din online.
  • Razie de amploare în Fălticeni: 210 persoane legitimate, 127 de mașini verificate, 14 săli de jocuri de noroc controlate, doi bărbați reținuți.
  • El a fost condamnat în ultimul dosar pentru 11 fapte de furt calificat. Este vorba, în general, de furturi din locuințe particulare și societăți comerciale din municipiul Suceava.
  • Dat în urmărire pentru viol asupra unei minore.

