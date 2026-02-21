- Doi frați care au tîlhărit o suceveancă de o sumă importantă, condamnați cu suspendare după trei luni de arest preventiv.
- S-a izbit într-o mașină parcată și gard. Alcoolemia șoferului explică totul.
- Incendiu la o seră de flori, de la soba care încălzea interiorul.
- Un tînăr care a furat dintr-un restaurant cunoscut din Bucovina, condamnat pentru alte șase spargeri.
- Individ reținut în arest, după ce a bătut un bărbat într-un magazin.
- Șase incendii în 24 de ore în județul Suceava. Cinci dintre ele au pornit de la coșurile de fum necurățate.
- Autobuz cu 60 de pasageri, depistat în trafic fără ITP și RCA: amenzi de 17.000 de lei și suspendarea dreptului de utilizare.
- Unul dintre tinerii săltați pentru trafic de cocaină a făcut recent mai multe tranzacții în Suceava cu același drog de mare risc.
- Un șofer cu alcoolemie de aproape 3 la mie, ”sejur” de 24 de ore de arest, la Vaslui, apoi control judiciar.
- Poliția trage un semnal de alarmă privind cele mai noi tipuri de înșelăciuni din online.
- Razie de amploare în Fălticeni: 210 persoane legitimate, 127 de mașini verificate, 14 săli de jocuri de noroc controlate, doi bărbați reținuți.
- El a fost condamnat în ultimul dosar pentru 11 fapte de furt calificat. Este vorba, în general, de furturi din locuințe particulare și societăți comerciale din municipiul Suceava.
- Dat în urmărire pentru viol asupra unei minore.
Acasă Actualitate Măturătorul de presă