Măturătorul de presă

Doi frați care au tîlhărit o suceveancă de o sumă importantă, condamnați cu suspendare după trei luni de arest preventiv.

S-a izbit într-o mașină parcată și gard. Alcoolemia șoferului explică totul.

Incendiu la o seră de flori, de la soba care încălzea interiorul.

Un tînăr care a furat dintr-un restaurant cunoscut din Bucovina, condamnat pentru alte șase spargeri.

Individ reținut în arest, după ce a bătut un bărbat într-un magazin.

Șase incendii în 24 de ore în județul Suceava. Cinci dintre ele au pornit de la coșurile de fum necurățate.

Autobuz cu 60 de pasageri, depistat în trafic fără ITP și RCA: amenzi de 17.000 de lei și suspendarea dreptului de utilizare.

Unul dintre tinerii săltați pentru trafic de cocaină a făcut recent mai multe tranzacții în Suceava cu același drog de mare risc.

Un șofer cu alcoolemie de aproape 3 la mie, ”sejur” de 24 de ore de arest, la Vaslui, apoi control judiciar.

Poliția trage un semnal de alarmă privind cele mai noi tipuri de înșelăciuni din online.

Razie de amploare în Fălticeni: 210 persoane legitimate, 127 de mașini verificate, 14 săli de jocuri de noroc controlate, doi bărbați reținuți.

El a fost condamnat în ultimul dosar pentru 11 fapte de furt calificat. Este vorba, în general, de furturi din locuințe particulare și societăți comerciale din municipiul Suceava.