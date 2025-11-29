Măturătorul de presă

De către
Jupanu
-
  • Autoturism dispărut din Franța, depistat la Vicov cu numere false ucrainene.
  • Scandal în plină zi, în zona Orizont – Burdujeni. Un individ a fluturat amenințător un cuțit.
  • Zbura” cu BMW-ul pe E85, iar polițiștii care l-au oprit au constatat că era și băut.
  • Și-a agresat tatăl pentru că nu i-a dat voie să vină acasă cu prietenii ca să se distreze.
  • Tînără de 23 de ani din Fundu Moldovei bătută de față cu soțul de două femei din Vama, la o petrecere la Cîmpulung Moldovenesc.
  • Bătut de soția geloasă, un bărbat din Stulpicani a cerut protecția Poliției. Femeia a fost scoasă din casă și trebuie să păstreze o distanță de 50 de metri față de soț.
  • Individul care a incendiat două hale din Dumbrăveni a fost arestat. Spune că era beat și în conflict cu proprietarii.
  • Bărbat din Baia, arestat pentru tentativă de omor, după ce și-a lovit un consătean în cap, provocîndu-i un traumatism grav.
  • Dosar penal pentru un paznic de vînătoare care a împușcat un cîine ciobănesc, la Frumosu.
  • Țigări în valoare de 110.000 de lei, în autoturismul Audi A6 abandonat de contrabandistul urmărit de polițiști.
  • Abia mutați în arest la domiciliu, trei dintre tinerii implicați în tîlhării în Suceava au primit un nou mandat de arestare.
  • Accident violent provocat de un tînăr șofer care nu a adaptat viteza la carosabilul ud.
  • Un tînăr implicat într-un accident în timp ce fugea de polițiști, arestat pentru mai multe infracțiuni.

