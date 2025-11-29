- Autoturism dispărut din Franța, depistat la Vicov cu numere false ucrainene.
- Scandal în plină zi, în zona Orizont – Burdujeni. Un individ a fluturat amenințător un cuțit.
- ”Zbura” cu BMW-ul pe E85, iar polițiștii care l-au oprit au constatat că era și băut.
- Și-a agresat tatăl pentru că nu i-a dat voie să vină acasă cu prietenii ca să se distreze.
- Tînără de 23 de ani din Fundu Moldovei bătută de față cu soțul de două femei din Vama, la o petrecere la Cîmpulung Moldovenesc.
- Bătut de soția geloasă, un bărbat din Stulpicani a cerut protecția Poliției. Femeia a fost scoasă din casă și trebuie să păstreze o distanță de 50 de metri față de soț.
- Individul care a incendiat două hale din Dumbrăveni a fost arestat. Spune că era beat și în conflict cu proprietarii.
- Bărbat din Baia, arestat pentru tentativă de omor, după ce și-a lovit un consătean în cap, provocîndu-i un traumatism grav.
- Dosar penal pentru un paznic de vînătoare care a împușcat un cîine ciobănesc, la Frumosu.
- Țigări în valoare de 110.000 de lei, în autoturismul Audi A6 abandonat de contrabandistul urmărit de polițiști.
- Abia mutați în arest la domiciliu, trei dintre tinerii implicați în tîlhării în Suceava au primit un nou mandat de arestare.
- Accident violent provocat de un tînăr șofer care nu a adaptat viteza la carosabilul ud.
- Un tînăr implicat într-un accident în timp ce fugea de polițiști, arestat pentru mai multe infracțiuni.
Acasă Actualitate Măturătorul de presă