Măturătorul de presă

- Socru și ginere răniți, după ce mașina cu care au plecat la cules ciuperci s-a răsturnat.
- Băut și fără permis a intrat cu mașina într-un copac în timp ce era urmărit de polițiști.
- Tînăr prins la volan fără permis, după o urmărire pe ulițele din Găinești.
- Accident la Costișa: motociclist băut și fără permis, prins de polițiști după ce a fugit într-o pădure.
- Tractorist băut și fără permis, prins la volan după ce a avariat un autoturism în Florinta-Șcheia.
- Șofer din Iași, prins la Cornu Luncii, deși avea permisul retras din motive medicale.
- Prinderi pe bandă rulantă: trei suceveni condamnați, duși la Penitenciarul Botoșani, unul somat să vină din Anglia.
- Bărbat din Berchișești, filmat conducînd fără permis, cu un copil în brațe.
- Biciclete în valoare de 70.000 de lei, furate din Germania, depistate în PTF Siret.
- Autocisternă încărcată cu 16 tone de motorină, răsturnată la Dolhasca.
- ”Johnny”, polițistul de frontieră acuzat că făcea trafic cu amfetamină adusă din Ucraina, rămîne după gratii.
- Pisică aruncată de vie într-un buncăr de gunoi din Burdujeni. Proprietarul, amendat cu 12.000 de lei.
- Tînăr din Bădeuți, călare pe o motocicletă radiată și fără permis, prins de polițiști după o urmărire prin Rădăuți.
- Focuri de armă trase de polițiștii de frontieră în zona Izvoarele Sucevei. Contrabandiști urmăriți, 3.000 de pachete de țigări confiscate.
- Cîte două rețineri de fiecare parte, după o bătaie în stradă între două familii vecine.
