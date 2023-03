Mănăstirea cea elegantă și primitoare

„Am făcut o plimbare la Mănăstirea Dragomirna cu Sophie, Simon și impresara lor, Angelique. Nu se putea să plece a doua oară de la Suceava fără să vadă măcar o mănăstire. A fost o vizită frumoasă și am fost invitați la masă alături de obște. Mă uitam la cîtă mămăligă au putut mînca oaspeții noștri. La toate felurile de mîncare s-au golit platourile cu mămăligă. Bineînțeles că a fost mîncare de post, pornind de la aperitive. Nu știu de ce, însă lui Sophie și lui Simon le-a plăcut foarte tare mămăliga de la Dragomirna. Și le-a plăcut mănăstirea foarte mult, muzeul… Mănăstirea Dragomirna este foarte elegantă și foarte primitoare. Acolo există un stil în a primi oaspeții… Pe neanunțate am ajuns acolo și am avut parte de o primire extraordinară, ca de obicei, precum și de un ghidaj în limba franceză foarte bun. Sophie şi Simon sînt vorbitori de limba franceză. Ea vorbește șapte limbi. S-a născut în Asia, unde părinții săi au fost în misiuni. A locuit mult timp în Singapore și are o melodie în chineză. În Elveția se vorbește franceza, germana și italiana. Sophie și Simon vorbesc toate aceste limbi. Ambii sînt foarte civilizați, foarte serioși, punctuali, cu picioarele pe pămînt, care se uită în ochii tăi și transmit un respect al lor. Sînt curioși și vor să afle cît mai multe lucruri despre tine, despre spațiul în care trăiești. Sophie și Simon încep să învețe limba română și cred că s-au atașat pentru totdeauna de spațiul românesc. Așa am eu sentimentul”. Profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, președintele de onoare al Alianței Franceze Suceava. Sophie Loretan și Simon Jaccard, cei doi membri ai grupului ”Sophie de Quay”, au compus imnul Alianței Franceze Suceava, pe care l-au lansat oficial la Suceava în cadrul unui concert susținut la USV.