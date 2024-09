Literatură și caricatură

”<Scînteia Tineretului> a devenit la Revoluție <Tineretul liber>, așa cum <Zori Noi> la Suceava a devenit, după Revoluție, <Crai Nou>. Aceasta a fost, cumva, afilierea la noile comandamente ale istoriei în România. Multe ziare și-au schimbat orientarea, au trecut de partea Revoluției, a poporului. Noi, la Suceava, aveam grupul acela de ziariști…. Și eu cu Radu Bercea m-am întîlnit în redacție la <Zori Noi>, eu am avut o rubrică 20 de ani, care se chema la un moment dat <Tuș – Retuș>, făceam caricatură, iar el făcea grafică, era prieten, și este în continuare foarte bun prieten cu Mircea Sfichi, și ne întîlneam. Eu am lucrat foarte mult în tandem cu soțul Sofiei Vicoveanca, Mircea Micu, Dumnezeu să-l odihnească! Se împlinesc 80 de ani de la înființarea ziarului <Scînteia Tinererului> și, iată, 80 de ani înseamnă 1944, cînd intraseră trupele sovietice bolșevice în țară, pe tancuri, a luat ființă și <Scînteia Tineretului>. În anii `81 eu lucram la <Flacăra> și atunci s-a înființat și acest supliment artistic <SLAST>, se chema <Suplimentul Literar și Artistic al Scînteii Tineretului>, redactor șef responsabil la vremea aia era, mi se pare că la <Scînteia Tineretului> era Dan Fruntelată, iar la <SLAST> hățurile le-a luat Cristoiu. Am colaborat cu el, știu foarte bine, pentru că atunci a început colaborarea la <Flacăra>, m-am mutat la București și am ilustrat primul număr de <SLAST> cu desene. Deci <SLAST-ul> a fost, cum să zic, ilustrat cu desenele mele, primul număr. Am făcut eu niște ilustrații la proză. Scria o proză foarte incitantă Cristoiu și eu am mai făcut și cinci portrete ale unor scriitori care, din păcate, o parte nu mai sînt: Mircea Nedelciu, George Cușnarencu, Sorin Preda, Nae Iliescu… Îmi plăcea de ei, erau nonșalanți, erau plini de viață, erau plini de… Și după aia a venit Lucian Avramescu… Pe Lucian l-am cunoscut, pentru că împreună cu ei, sub egida, cumva, a redacției <Scînteii Tineretului> au avut loc și <Serbările Scînteiei Tineretului>, un fel de pandant la <Cenacul Flacăra>, la ceea ce făcea Păunescu. Au zis băieții <Stai, domnule, că și noi îl avem pe Nicușor al nostru, facem și noi <Serbările Scânteii Tineretului>. Și așa au apărut ziarele <Secvența>, în perioada estivală, la <Festivalul Filmului pentru Tineret și Copii> de la Costinești. <Secvența>, un an făcea Cristoiu, un an îl făcea Avramescu. Așa l-am descoperit eu acolo pe Marian Avramescu, fratele poetului, care acum este în mare vogă în caricatura românească, ia premii importante în țară și peste hotare. Mă bucur că, așa cum am făcut și eu, așa a făcut și Radu Bercea, am încurajat tineretul, ne-am bucurat de succesul fiecăruia și ne-am întristat la despărțirea de nume importante ale caricaturii, de exemplu. Roata merge și la caricaturiști, adică, aici zici că băieții sînt veseli, sînt haioși, dar uite că pleacă și ei mai devreme decît ar fi normal”. Caricaturistul Mihai Pânzaru-PIM.