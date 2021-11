Libertatea văzută în timpuri diferite

„Nu am prea înțeles de ce la protestul anti-vaccinare de duminică, 14 noiembrie, s-a scandat <Libertate!>. La Revoluție eram mic, aveam 7-8 ani ,și mă uitam pe furiș la un televizor Venus E. Eram speriat. Și părinții aveau temerea acelor timpuri de a se uita la televizor. Și bunica, Dumnezeu s-o ierte, asculta Radio <Europa Liberă> la fel, cu ușa închisă, să nu vină vecinul să afle lucrul ăsta. Bun, și-atunci am în memorie lozinca asta: libertate. Cînd am auzit scandată această lozincă la manifestația din 14 noiembrie de pe esplanada din centrul Sucevei stăteam și mă gîndeam ce anume dorim ca libertate. Pentru mine libertate înseamnă să am acces facil, ușor, la un sistem medical normal. Să nu fiu dependent de un aparat de ventilație, înseamnă libertate pentru mine. Să nu fiu dependent de o infirmieră care să trebuiască să mă hrănească sau să mă schimbe. Pentru mine, asta înseamnă libertate. Eu vorbesc din punctul de vedere al medicului. Stau toată ziua în spital și mă confrunt cu pacienți care vin din diferite zone și cu diferită pregătire, care și-ar dori să dea timpul înapoi și să reușească să se vaccineze”. Medicul cardiolog Alexandru Calancea, managerul Spitalului Județean Suceava.