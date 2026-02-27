Lectura, ”o dulce zăbavă”

Ziua Națională a Lecturii, marcată anual la 15 februarie, a fost sărbătorită în avans, pe 13 februarie, la Liceul Tehnologic <Ion Nistor> din Vicovu de Sus. Cu această ocazie, Alexandru Ovidiu Vintilă și-a lansat cel mai recent volum de poezie, <Valiza de lemn>, apărut la Editura Eikon în 2025. Domnul Vintilă a povestit despre eveniment:

”Cartea a fost prezentată publicului de criticul și profesoara Isabel Vintilă. Eu am citit cîteva poeme, le-am vorbit elevilor despre poezia de azi, despre grupul Iconar, despre Mircea Streinul, Paul Celan, etc. La sfîrșit, elevii au pus o serie de întrebări foarte interesante, la obiect.

A fost, practic, o zi deosebită, ne-am simțit excelent în jocul elevilor și cred că, astfel, Ziua Națională a Lecturii a fost marcată cum se cuvine. Trebuie să remarcăm faptul că, într-adevăr, am fost întîmpinați cu căldură.

(Ați simțit că elevi de acolo s-ar îndrepta către scris pe viitor?) Da, chiar am discutat cu o fetiță de acolo care scrie și care deja are niște merite deosebite, în sensul că a cîștigat cîteva premii destul de importante, unul dintre ele fiind premiul <Tinere Condeie>. E un premiu național, se desfășoară în cadrul Ministerului Educației și, iată, această fetiță a luat un astfel de premiu, premiul întîi, nu orice premiu, premiul național.

Eu m-am apucat de poezie mai tîrziu, nu atît de devreme, și nu am participat la <Tinere Condeie>. Dar e un lucru excepțional că la Vicov poezia de astăzi are rezonanță și iată că profesorii de acolo își fac treaba excelent și au rezultate deosebite.

(Credeți că această sărbătoare este benefică, adică are rezultate?) Eu cred că are rezultate și nu poate fi decît benefică, din moment ce se trage un semnal de alarmă cu privire la citit și elevii, copiii observă că lectura este un lucru benefic și că toată atenția se îndreaptă asupra lecturii. E bine. Știm, din păcate, faptul că statisticile spun că în România cititul a scăzut, și din acest motiv s-a decretat această Zi Națională a Lecturii. Eu cred că se vor atașa încetul cu încetul alți elevi, și alți elevi la această dulce zăbavă care e lectura, cititul cărților…”.