La coadă la benzina scumpită cu motorul pornit

„În ziua respectivă eram la București și am chemat un taxi ca să mă ducă la aeroport. Ca locație de preluare am dat parcarea SRI. În momentul în care am urcat în mașină, prima întrebare a șoferului a fost dacă lucrez la SRI și dacă am informații despre ce se întîmplă cu prețul la benzină. I-am răspuns că nu lucrez la SRI, deci nu eram credibilă. Asta, apropo de lipsa de încredere în autorități. Pe traseu, pînă la Otopeni, am văzut prețurile afișate în benzinării și erau diferite, însă normale. Știu patroni de benzinării din Suceava revoltați din cauza acelor controale care au venit de a doua zi de la tot felul de instituții, de la ITM, de la ISU, de la Finanțe, de la Protecția Consumatorilor, inclusiv de la Garda de Mediu. A fost un semnal dat și eu l-am perceput în sensul ăsta, deși mi-aș fi dorit să fie în acea seară autoritățile prezente în benzinării. Nu sîntem chiar sat fără stăpîn. A fost un semnal dat pentru o altă eventuală tentativă sau intenție de a specula acest impact psihologic. Venind dinspre Salcea, de la aeroport, către casă, am văzut cozile de la benzinăriile din Plopeni pînă-n Suceava. Erau mașinile cu motoarele pornite și chiar i-am zis soțului meu, care m-a luat de la aeroport: <Consumă carburant așteptînd să ia carburant la un preț mai mare>. Am fost sunată de patronul unei benzinării care era revoltat pentru că a primit controale și mi-a spus că în ziua respectivă a vîndut benzina cu 7,5 lei de dimineață pînă la ultima picătură seara. A fost sancționat, dar pentru altceva. Cine nu muncește, nu greșește”. Mirela Adomnicăi, deputat PSD de Suceava.