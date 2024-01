La 28 de ani salon de umor, la 78 de ani expoziție de grafică

„Am primit un telefon din Israel, de la Andy Ceaușu, m-a sunat în mod special de ziua mea. M-a întrebat care este situația cu <Salonul de Umor>. I-am spus că, din anumite motive, <Salonul> din ’23 o să îl amînăm pentru toamna lui ’24, pentru că în octombrie anul acesta, pe 26 octombrie, chiar de Sfîntul Dumitru, iată, sînt 50 de ani de la inaugurarea <Salonului de umor> de la Suceava. Am vorbit și cu domnul Barbă, care ne-a invitat să participăm la programul prelungit <Ciprian Porumbescu> – anul 2024 va fi o prelungire a anului <Ciprian Porumbescu> din 2023 – la care, iată, vibrează împreună cu Eminescu și Labiș. Interesant programul. Mă gîndeam și eu că după expoziția pe care am avut-o și la București, la Biblioteca Națională, <Grafică din lirica lui Ciprian Porumbescu>, chiar am o expoziție despre Eminescu – normal, cînd m-am gîndit la ilustrarea poeților am început cu Eminescu, <că sînt român și punctum>, vorba lui. În contextul acesta, al unei vibrații județene, putem reaminti faptul că acest <Salon de Umor> de la Suceava a fost al doilea din România, după cel din București. A fost primul semnal de emancipare a mișcării de caricatură. <Capii răscoalei> la vremea aia au fost profesorul Alexandru Toma, care era la <Cultură>, Marcel Mureșeanu, poet inteligent… Cu ei și cu un prieten, Claudiu Nicolae, Dumnezeu să-l odihnească, el era șeful unei mișcări, la vremea aia considerată subversivă de Securitate… Eram adunați un grup de 12 persoane. În acest grup nu eram eu cel mai tînăr, vă dați seama, era în ’74, aveam 28 de ani, dar aveam activitate de la 22-23 de ani – deja publicam în <Urzica>, <Flacăra>… Și vreau să spun că acest grup mai cuprindea nume importante – și pe la New York mai sînt acum prieteni, Ion Dogar Marinescu de exemplu, dar era și elevul, prietenul nostru drag de atunci Horațiu Mălăele. El era elev cînd a intrat în grupul nostru, a dat examen, a intrat la actorie, îl știm… minunatul Horațiu Mălăele. A expus și el atunci, normal, avea și el lucrare, dar o să venim pe simeze la timpul potrivit, pentru că Galeria are programate toate edițiile, sînt foarte bine gestionate.”. Pe 16 ianuarie 2024, Mihai Pînzaru-PIM a împlinit 78 de ani, ocazie cu care, la Galeria Zamca, în prezența a numeroși prieteni, a deschis expoziția de grafică ”Sublimare”.